Чонгарський міст у Херсонській області України, яким проходить логістика російської армії, знову зазнав ударів і наразі закритий для руху.

«Противник зробив нову спробу атакувати мости на напрямку Чонгара. Рух у бік АПП «Джанкой» зараз перекрито. Також цієї ночі ворог завдав удару по мосту, що з’єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Фахівці вже провели обстеження конструкцій. Рух запущено в реверсивному режимі», — повідомив голова окупованої росіянами частини регіону Владімір Сальдо.

Колаборант додав, що інформація щодо руху буде уточнюватися та доводитися додатково.

За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», вночі в Джанкої було чутно п’ять вибухів.

Втім, військові пишуть, що не тільки міст на Чонгарі був ціллю.

-Уражено КПП «Джанкой», залізничний міст, понтонну переправу та вантажівки на Чонгарі, – повідомили у 1-й окремому штурмовому полку Сухопутних військ Збройних сил України і показали, як це було.

-Переходимо до патрулювання ворожої логістики з т.о. Криму та блокування спроб відновлення переправ. Пропускна здатність понтонів невисока, у чергах до них змушені накопичуватися вантажівки, стаючи для нас готовими цілями.

Операція в ніч проти 13 червня — частина єдиного задуму. Це результат системної роботи спільного Центру мультидоменних операцій «Фаланга» 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475 ОШП «CODE 9.2». Мета формування мультидоменного Центру — забезпечення передумов для постійного просування на суходолі.

На цьому напрямку досягнуто необхідних результатів, які визначалися Головнокомандувачем ЗСУ та Верховним Головнокомандувачем.

Знекровлюємо ворога, щоб просуватися вперед.

Це не кінець. Далі буде.