Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у травні 2026р. порівняно з квітнем становила 1,6%.

Про це повідомляє управління статистики Миколаївської області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць підвищились на 1,8%. Найбільше подорожчали крупи гречані – на 18,7% та фрукти – на 14,9%. На 5,5–1,6% зросли ціни на хліб, рибу та продукти з риби, борошно пшеничне, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, олію соняшникову, цукор. Водночас яйця подешевшали на 23,2%, овочі – на 4,9%

Алкогольні напої, тютюнові вироби стали коштувати на 3,5% більше, а саме: алкогольні напої – на 5,2%, тютюнові вироби – на 2,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% в основному відбулося за рахунок подорожчання прибирання та вивезення сміття на 8,9% та оренди житла – на 6,0%.

Ціни на транспорт підвищились на 3,5% під впливом зростання проїзду в міському транспорті (трамваї, тролейбусі, автобусі) на 39,2%, маршрутному таксомоторі – на 26,7%.