У Центральному районному суді м.Миколаєва ухвалено вирок 33-річній місцевій мешканці, яка на момент вчинення кримінального правопорушення, обіймала посаду діспетчера одного з відділень ГУ ДСНС України в Миколаївській області в спеціальному званні “молодший сержант служби цивільного захисту”.

Остання обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336-1 КК України – ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період.

Судовий розгляд справи здійснювався під головуванням судді Павла Чаричанського.

Судом встановлено, що обвинувачена, яка обіймала посаду в ДСНС, мала заступити на добові чергування, проте, не з’явилась на територію загону.

При цьому, рапорту щодо невиходу не подала, зателефонувала своєму керівництву, повідомила про небажання проходити службу та в подальшому виїхала за кордон.

Події мали місце у березні 2022 року.

Між обвинуваченою, її захисником та прокурором була укладено угода про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачена повністю визнає свою провину, не оспорює обставини вчинення кримінального правопорушення.

Сторони просили суд затвердити угоду та призначити узгоджене ними покарання.

Судом встановлено, що зміст та умови угоди відповідають вимогам законодавства, укладення угоди є добровільним, а за такого наявні підстави для її затвердження.

За результатами розгляду, суд затвердив угоду, визнав обвинувачену винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336-1, та призначив узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 34 тис гривень.