Київ ініціював виключення чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Усі держави-члени ЄС підтримують продовження директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців до березня 2028 року. Проте “багато країн” виступає за зміни в умовах надання цього захисту.

Про це 4 червня заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру – головуючої країни – Ніколас Іоаннідес після засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

“Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це – рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців”, – заявив він.

Серед обговорюваних змін – виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років з-під дії ДТЗ. Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.