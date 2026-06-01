Сьогодні, 1 червня, у Латвії набула чинності заборона використання мобільних телефонів у школах з 1-го по 9-й клас включно, якщо вчитель не дозволив їх використання у навчальному процесі, пише ЛБ.

Зміни будуть фактично реалізовані за три місяці, оскільки у школярів сьогодні розпочалися літні канікули. Досі ця заборона діяла для учнів до 6-го класу.

За словами голови Комісії з освіти, культури та науки Агіти Заріня-Стуре, яка відповідає за просування законопроекту в Сеймі, зміни дають чіткий сигнал засновникам навчальних закладів про обмеження безцільного використання мобільних телефонів у школах.

У 2024 році парламент Латвії ухвалив поправки до закону про освіту, що забороняють з початку 2025/2026 навчального року використання мобільних телефонів у школах до 6 класу, за винятком випадків, коли телефони необхідні для вивчення навчальної програми.

На освітні установи було покладено відповідальність за створення до 31 травня 2025 року умов та процедур для використання технічних засобів у викладанні, навчанні та комунікації.