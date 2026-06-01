Багатьох українців хвилює, які документи перевірятимуть у них під час перетину кордону з іншими державами. Зокрема, люди часто переживають, чи не стане проблемою наявність кредитів або лікарняного. Міністерство внутрішніх справ України роз’яснило, на які документи справді звертають увагу прикордонники під час перетину державного кордону, пише УНН.

Під час перетину кордону кредитні зобов’язання громадян не перевіряються. Зокрема, прикордонники не цікавляться наявністю кредитів, розстрочок чи іпотек.

Так само це стосується і перебування на лікарняному. Листки непрацездатності на кордоні не перевіряють, тож сама ця обставина не може бути підставою для відмови у виїзді за кордон.

Прикордонники можуть відмовити у виїзді з України лише з підстав, прямо визначених законодавством.

Зокрема, право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон;

він засуджений за вчинення кримінального правопорушення;

він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом;

він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції;

на підставі рішення (ухвали) суду або постанови Державної виконавчої служби (зокрема, через злісну несплату аліментів);

виконується доручення уповноважених державних органів України, якщо особа знаходиться у розшуку правоохоронних органів;

у разі відсутності в особи усіх необхідних документів, які дають право на перетин кордону.

Усі інші причини, не передбачені законом, не можуть бути підставою для недопуску до виїзду – йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ в електронному чи паперовому вигляді (відповідно до п. 6. ст. 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”). Цей документ перевірятиме представник Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України під час його перетину.