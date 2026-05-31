27-річна студентка-художниця Міріям Віскеманн неочікувано виграла у лотерею права на шведський острів Марстен. Однак заковика полягає в тому, що це за локація та що потрібно там буде робити.

Відтепер дівчина є єдиним “охоронцем” незаселеного віддаленого скелястого острівця, що знаходиться майже за шість кілометрів від європейського узбережжя.

Про це повідомляє The Daily Express та Фокус.

Крихітний острів Марстен з розмірами 180 на 50 метрів є популярним місцем для каякерів і серферів з веслом. Але більшу частину року тут панує лише колонія бакланів, з якими жінка проведе час.

Саме час власності острова для дівчини і є заковикою — вона “правитиме островом” до червня наступного року. Саме такими були умови конкурсу від туркомпанії Visit Sweden, в якому виграла німкеня.

“Головний приз — це насправді сама подорож туди”, — говорить Міріям, яка планує провести на Марстені деякий час у вересні — набратися натхнення для фінального творчого проєкту магістерської роботи.

Місце розташування острова Марстен у берегів ШвеціїФото: Bing Maps

За її словами, вона сподівається згодом вступити в магістратуру до Стокгольма. Вона вже точно знає, чим саме буде займатися на шматку суші, який передали їй “під опіку”.

“Я кататимусь на велосипеді по острову і черпатиму натхнення з навколишнього середовища. Ця можливість подорожувати туди точно справить на мене великий вплив. Шведська природа і різкі контрасти між порами року завжди дуже надихали мене і моє мистецтво,” — додала вона.

27-річна німкеня Міріям стане наглядачкою острова у Швеції терміном на один рікФото: Instagram

Журналісти пишуть, що острів Марстен входить до невеликої групи островів, розташованих приблизно за шість кілометрів від західного узбережжя Швеції. Кампанія VisitSweden “Your Swedish Island” зібрала майже 2 500 заявок із 100 країн.

Разом із Міріям цього року свої острови отримали четверо переможців із Канади, США, Нідерландів і Швейцарії. Кожен із них стане охоронцем власного відлюдного острова на наступні 12 місяців.