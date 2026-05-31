Українці стали найкращими у категорії Professional Ballroom, обійшовши найсильніших конкурентів світу.

На легендарному танцювальному фестивалі Blackpool Dance Festival пара з України вперше в історії виборола перше місце у найпрестижнішій категорії Professional Ballroom. Наші спортсмени виступили на British Professional Ballroom Dancing Championship 2026 під номером 44 та стали головною танцювальною сенсацією року у світі бальної хореографії, повідомляє zn.ua.

Переможцями історичного змагання став відомий дует — Стас Портаненко та Наталія Коляда. Їхній виступ на паркеті в Блекпулі (Велика Британія) вразив суддівську колегію та глядачів високою технічністю й емоційною глибиною, що дозволило українцям випередити найсильніших суперників із різних куточків планети.

Зазначимо, що Professional Ballroom — це категорія змагань серед найвищого ешелону професійних танцівників, яка включає виконання класичної програми європейських бальних танців (повільний вальс, танго, віденський вальс, повільний фокстрот і квікстеп). Перемога в цій номінації вважається вершиною кар’єри та офіційним визнанням світового лідерства.

Раніше українські пари неодноразово досягали високих місць на British Championship, пробиваючись до фіналів та здобуваючи престижні призи, особливо в останні роки. Однак піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу та вибороти золото в Professional Ballroom до цього дня не вдавалося жодному тандему з України.

Шлях до тріумфу

Танцювальна пара Стаса Портаненка та Наталії Коляди вже давно завоювала авторитет і визнання у професійних колах. Спортсмени пройшли тривалий і складний шлях до цього успіху, адже вони незмінно танцюють разом ще з 2008 року.

За роки спільної кар’єри українські виконавці продемонстрували зразкову стабільність:

спочатку вони досягли значних успіхів у категорії аматорів, регулярно входячи до списків найкращих;

згодом впевнено перейшли до ліги професіоналів, де підтвердили свій високий міжнародний клас;

на їхньому рахунку є вже не один виграний трофей, зокрема раніше вони вигравали престижний European Championship.

Blackpool Dance Festival, заснований у 1920 році, є найстарішим, найбільшим та найавторитетнішим у світі конкурсом бальних танців. Цьогорічний тріумф українців впишеться золотими літерами в історію вітчизняного спорту, демонструючи всьому світу силу та потенціал української школи хореографії.