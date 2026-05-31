Одещина стане одним із пілотних регіонів для запуску єЧерги для легкових автомобілів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час Транспортного форуму в Одесі, який об’єднав представників бізнесу, логістики, портової галузі, перевізників та експортерів, інформує Мінрозвитку.

«Попри війну Україна не лише зберігає роботу логістики, а й будує нову модель транспортної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Одещина відіграє в цьому процесі важливу роль», — підкреслив віцепремʼєр-міністр.

Одним із ключових напрямів залишається цифровізація. Система єЧерга вже довела свою ефективність для вантажного та автобусного транспорту, зробивши перетин кордону більш прогнозованим і прозорим. Наступний етап — тестування сервісу для легкових авто.

Окрему увагу під час форуму приділили інвестиційному потенціалу Одещини як одного з ключових логістичних центрів України та Чорноморського регіону. Зокрема, йдеться про розвиток портової інфраструктури та проєкти публічно-приватного партнерства.

