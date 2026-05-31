Сьогодні, 31 травня, приблизно о 05:30, у селищі Веселинове Вознесенського району 30-річний водій, керуючи автомобілем Mazda 323, за попередніми даними, не впорався із керуванням біля буд. 143 по вул. Мозолевського, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували, повідомляє поліція Миколаївської області.

Слідчі поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Досудове розслідування триває.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефоном: 093-714-45-20 або 102.

