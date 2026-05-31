Антарктичний “льодовик Судного дня” цього року може втратити свій льодовий шельф.

Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

Антарктичний льодовик Туейтса отримав прізвисько “Льодовик Судного дня”, тому що його обвал підніме глобальний рівень моря на 65 сантиметрів і затопить прибережні райони по всьому світу.

Розпад шельфу “дуже ймовірно, станеться десь цього року”, сказав Роберт Лартер, морський геофізик Британської антарктичної служби (BAS).

Хоча вчені не можуть назвати точні терміни обвалу льодовика Туейтса, вони не думають, що це станеться найближчим часом, зауважує при цьому видання.

Дослідники не очікують, що льодовик скоро обвалиться, але східний льодовиковий шельф Туейтса відколюється, що, ймовірно, прискорить його загибель.

Як повідомляло Інше ТВ, Вчені пропонують проєкт із порятунку Льодовика Судного дня за $80 млрд – що він передбачає