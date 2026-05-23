Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції щодо окупантів, які відповідальні за ракетні удари по території України, та морських суден, що є частиною тіньового військово-логістичного флоту Росії.

До першого санкційного пакету увійшло 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет «Кинджал». Зокрема, вони завдавали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких восьмеро дітей. Серед них і ті, хто завдавав ударів із використанням ФАБ-1500 і ФАБ-3000 по Маріуполю в березні 2022 року.

Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ збройних сил Росії. Вони здійснили понад 1100 атак із використанням крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» та балістичних ракет «Іскандер-М». Унаслідок цього були атаковані критична та цивільна інфраструктура по всій території України, завданий удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинуло 59 людей, атакована центральна частина Сум, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків, і завданий удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьома ракетами загинуло 18 людей, ще 78 отримали поранення.

До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо інших Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій.

«Санкції – це інструмент системного обмеження російської здатності вести війну. Один сьогоднішній пакет підсвічує канали постачання зброї для російської армії, подивимось, які порти тепер прийматимуть ці судна. Інший – персонально по тих, хто віддає накази та здійснює ракетний терор проти українських міст. Це про підвищення ціни агресії для Росії, ускладнення її військових операцій і формування невідворотної відповідальності за удари по цивільних людях та інфраструктурі», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.