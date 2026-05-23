За підсумками періоду з початку 2026 року до квітня найпопулярнішим новим автомобілем на найбільшому автомобільному ринку Європи – у Німеччині – залишається Volkswagen Golf.

Про це пише Focus2Move.

Рейтинг найпопулярніших автомобілів Німеччини у 2026 році. Volkswagen зберіг домінування на п’єдесталі, хоча T-Roc та Tiguan повідомили про втрати. Примітно, що Volkswagen Passat опустився з 4-го на 10-те місце, тоді як Skoda Elroq злетіла на 222% на 7-ме.

Необговорюваним лідером залишається Volkswagen Golf, який забезпечив собі частку 3,3%, зростаючи на 1,6% у річному обчисленні.

Volkswagen T-Roc з часткою 2,2% -23,5%), випереджає Volkswagen Tiguan на 3-му місці (-21,4%).

Skoda Octavia, піднявшись на 1 позицію, зайняла 4-те місце (+6,3%), випередивши Opel Corsa, який піднявся на 3 позиції та посів 5-е місце (+16,6%), BMW x1 на 6-му місці (+8,2%) та Skoda Elroq, який піднявся на 60 позицій та посів 7-ме місце (+222%).

Audi A6, який піднявся на 5 позицій, посів 8-ме місце (+17,1%), далі йдуть Mercedes GLC, який піднявся на 3 позиції та посів 9-те місце (+13,1%), і, нарешті, Volkswagen Passat, який опустився на 6 позицій та посів 10-те місце (-20,5%).