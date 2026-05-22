Стримування нового спалаху Еболи у Демократичній Республіці Конго ускладнилося через несвоєчасне виявлення рідкісного штаму вірусу, пише Кореспондент.

Епідемія почалася у місті Монгвалу в провінції Ітурі. Через конфлікт між воєнізованими угрупованнями частина медичних служб була переміщена до інших міст, тому хворі зверталися по допомогу до більших центрів, зокрема Бунії.

Додатковим фактором поширення вірусу стала активна трудова міграція. Під час сезону дощів жителі регіону їдуть працювати на золоті копальні, що ускладнює контроль за контактами інфікованих.

За даними видання, медичні заклади в регіоні мали обладнання лише для виявлення найпоширеніших штамів Еболи. Нинішній спалах спричинив рідкісний варіант – Bundibugyo ebolavirus, через що перші тести показували негативні результати.

Ідентифікувати штам вдалося лише після того, як зразки направили до столиці країни.

Раніше цей варіант вірусу фіксували лише під час двох спалахів – в Уганді у 2007 році та в Конго у 2012 році. Водночас нинішня епідемія вже перевищила за кількістю жертв обидва попередні випадки.

На відміну від більш поширеного штаму Zaire, проти Bundibugyo ebolavirus наразі немає затверджених вакцин або специфічного лікування.

Медики продовжують відстежувати контакти інфікованих, однак визнають ускладнення через масштабні міграційні процеси в регіоні.

Провінція Ітурі також межує з Угандою та Південним Суданом, що підвищує ризик транскордонного поширення вірусу.

Окрым того, ситуацію ускладнює і скорочення участі США, котры раніше фінансували епідеміологічний нагляд та групи екстреного реагування в регіоні.