Новий уряд Угорщини помилково дозволив забороні на імпорт українських агропродовольчих товарів припинити дію, перш ніж оголосити про плани її відновлення, що розвіяло короткі надії Києва.

Всупереч законодавству ЄС, Угорщина, Польща та Словаччина запровадили односторонні торговельні обмеження на кілька українських товарів у 2023 році та зберегли їх, незважаючи на неодноразові попередження Європейської комісії.

Про це повідомляє Euractiv,

Але угорські обмеження ненадовго закінчилися невдовзі після того, як уряд Тиси вступив на посаду, через те, що чиновники назвали процедурним недоглядом.

«Санкції були скасовані через законодавчу помилку», – сказав речник уряду Euractiv, додавши, що кабінет прем’єр-міністра Петера Мадьяра вжив «термінових заходів» для швидкого відновлення заборони.

Риторика щодо імпорту українських продуктів харчування мало що змінилася з риторики уряду Віктора Орбана, попри те, що партія Мадьяр «Тіса» належить до переважно проукраїнської, правоцентристської родини Європейської народної партії.

Одностороння заборона Угорщини була запроваджена урядом Орбана в рамках низки «надзвичайних законів», термін дії яких закінчився 14 травня. За словами речника, новому парламенту довелося переглянути майже 1000 указів, щоб запобігти їх втраті чинності, а заборону на імпорт випадково «не врахували».

Відновлення заборони

Зіткнувшись зі зростаючим тиском з боку фермерів, міністр сільського господарства Угорщини Сабольч Бона швидко звинуватив уряд Орбана в тому, що він залишив країну в юридичному тупику.

«Хоча вони роками гучно виступали за захист фермерів, вони не гарантували, що правила, що обмежують імпорт української сільськогосподарської продукції, залишаються безпечними та законними», – написав він у дописі в соціальних мережах у четвер.

Бона повторив, що Тиса не дозволить українському імпорту «ставити під загрозу засоби до існування» місцевих фермерів.

Заборона поширюється на близько 20 категорій продуктів, включаючи яловичину, свинину, птицю, яйця, насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, борошно та ріпакову олію. Бона додав, що мед, ймовірно, буде включено до остаточного списку.

Хоча заборони порушують законодавство ЄС – торговельна політика належить до виключної компетенції Брюсселя – Європейська Комісія поки що утримується від вжиття правових заходів.

Карін Карлсбро, провідна депутатка Європарламенту з питань торговельних відносин між ЄС та Україною, заявила Euractiv, що вона «глибоко шкодує» про те, що Угорщина вирішила зберегти «незаконну заборону на імпорт».

«Європейський парламент давно закликає Європейську комісію зайняти жорсткішу позицію щодо держав-членів, які порушують правила ЄС», – сказала вона, додавши, що порушить це питання з комісаром з питань торгівлі Марошем Шефчовичем.

Виступаючи перед депутатами Європарламенту в березні, високопоставлений представник Комісії з питань торгівлі Леон Дельво заявив, що Брюссель продовжує співпрацювати з відповідними країнами та «сподівається», що значне скорочення імпорту переконає їх скасувати заборони, але він не дав жодних натяків на подальші дії.