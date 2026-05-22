Львівські медики видалили з тіла пацієнтки ртутний термометр, з яким вона прожила 8 років.

Про це розповіли в Університетській лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького.

Урологи Університетської лікарні видалили термометр, який протягом восьми років перебував у сечовому міхурі пацієнтки. Нетипову знахідку виявили у 42-річної жінки, яка звернулася до медиків зі скаргами на біль унизу живота, часті позиви до сечовипускання та підтікання сечі. Пацієнтка проживає на Львівщині і з міркувань приватності побажала не розголошувати свою особу та причину захворювання.

«Під час ультразвукового дослідження ми побачили в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стержнем усередині. Щоб точно з’ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп’ютерну томографію. Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем», – пояснив уролог Василь Матвіїв.

Камінь, що утворився навколо стороннього тіла, спричинив пролежень стінки сечового міхура та призвів до формування міхурово-піхвової нориці. Через це пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування, а її відновлення буде тривалим.

На першому етапі лікарі видалили стороннє тіло разом із каменем. Після загоєння рани та усунення інфекційного процесу жінці буде проведено реконструктивне втручання для ліквідації нориці.

Фахівець зазначає, що будь-яке стороннє тіло в сечовому міхурі з часом призводить до утворення каменів і стає причиною хронічних симптомів. Тому важливо не відкладати звернення до лікаря та обстеження при тривалому дискомфорті чи порушенні сечовипускання.

Лікарі не повідомляють, як термометр потрапив всередину жінки, тож ми можемо тільки здогадуватися.