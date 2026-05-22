У центрі Радома 4 поляків причепилися до молодого українця – вони наказали йому заспівати польську пісню, а коли він переплутав слова, почали тягнути та бити його.

Про це повідомив Цезарій Олтаржевський, керівник прокуратури Радом-Всхід, повідомляє RMF24.



8 травня в центрі Радома група чоловіків підійшла до молодого громадянина України, нібито щоб прокурити сигарету. Почувши його іноземний акцент, вони наказали йому заспівати польську пісню, а коли він не зміг, почали ображати його, наголошуючи на його національності. Зрештою, вони перейшли до фізичного насильства – штовхали й били його, вимагаючи віддати куртку та телефон. Чоловік намагався чинити опір, але впав. Зловмисники продовжували бити та штовхати його, зокрема по голові. Вони втекли лише тоді, коли з’явилися перехожі.

Молодий українець отримав травми, через які він був недієздатним понад сім днів. Він мав сліди побоїв, садна та синці на голові та обличчі, а також вивих плеча.

У четвер 22-річного мешканця Радомського району доставили до суду, який виніс постанову про його арешт. Йому висунули звинувачення у спробі пограбування, нападі, образі та нападі за національною ознакою.

Він не визнав себе винним, заперечував участь в інциденті та надавав свідчення, які повністю відрізняються від висновків слідства, повідомив прокурор Олтаржевський. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція раніше заарештувала ще одного нападника. 36-річний чоловік зізнався у злочинах, надав детальні свідчення та назвав двох спільників. У його справі – незважаючи на клопотання прокурора про його арешт – суд обрав поліцейський нагляд як запобіжний захід. Суд обґрунтував своє рішення зізнанням підозрюваного, розкриттям обставин інциденту та відсутністю у нього заперечень своєї причетності.

Третього чоловіка, якого розшукує поліція, ймовірно, допитають наступного тижня. Його адвокат зв’язався з прокурором. Слідчим ще не вдалося встановити особу четвертого чоловіка.