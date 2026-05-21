Міністерство оборони України ставить за мету досягти стабільного показника у 95% перехоплення повітряних цілей.

Про це міністр оборони Михайло Федоров заявив під час закритої зустрічі з журналістами, передає УНН.

За словами Федорова, важливу роль у підвищенні ефективності ППО відіграло впровадження системи after-action review – стандартної процедури НАТО для аналізу бойових операцій після їх завершення.

Він зазначив, що така система дозволяє детально аналізувати результати роботи підрозділів і швидше вдосконалювати тактику перехоплення російських ракет та дронів.