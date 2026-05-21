Таки дрон-дракон зафіксували над Костянтинівкою. Військові бригади «Хижак» із позивним «Джанго» зафіксував у небі дрон «Молнія» з термітною сумішшю. Такі безпілотники, які ще називають «дронами-драконами», російські війська використовують для випалювання антидронових сіток і українських позицій.

Про це повідомляє бригада при Департаменті патрульної поліції України на своїй сторінці у Facebook.

Під час бойового чергування боєць мобільної вогневої групи бригади «Хижак» на позивний «Джанго» зафіксував такий дрон у повітрі.

«Я спочатку не зрозумів, що це. Думали, фосфор. Горить, тягне за собою шлейф. Вперше таке бачив. Вирішив стріляти», — розповідає він.

Боєць відкрив вогонь і спочатку відстрелив підвіс із запалювальною сумішшю, не давши дрону виконати задачу. Після цього — добив і сам безпілотник.