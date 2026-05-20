За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з лютого 2022 року в Україні загинули 15 850 цивільних, серед них 791 дитина.

Про це заявила Кайоко Гото, представниця Департаменту політичних і миротворчих справ ООН, під час засідання Ради безпеки ООН.



Ще 44 809 людей, серед яких 2 752 діти, отримали поранення, зазначила Гото та додала, що справжня кількість постраждалих, ймовірно, набагато вища.



У квітні в Україні загинули щонайменше 238 цивільних і 1 404 отримали поранення — це найвищий щомісячний показник жертв серед цивільного населення з липня 2025 року.



Кайоко Гото також повідомила, що минулий тиждень відзначився однією з найбільших повітряних атак в Україні з початку російського вторгнення – РФ запустила 13 та 14 травня понад 1500 безпілотників і десятки ракет по Україні.



