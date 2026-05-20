Адміністрація Трампа планує цього тижня повідомити союзникам по НАТО, що вона скоротить пул військових можливостей, які США мали б у своєму розпорядженні для допомоги європейським країнам альянсу у разі великої кризи, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.

Згідно з структурою, відомою як Модель сил НАТО, країни-члени альянсу визначають пул доступних сил, які можуть бути задіяні під час конфлікту або будь-якої іншої великої кризи, такої як військовий напад на члена НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Хоча точний склад цих військових сил є суворо охоронюваною таємницею, Пентагон вирішив значно скоротити свої зобов’язання, повідомили джерела, які попросили залишитися анонімними, щоб відверто говорити про плани.

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує, що європейські країни візьмуть на себе основну відповідальність за безпеку континенту від Сполучених Штатів. Послання союзникам цього тижня є конкретною ознакою впровадження цієї політики.

Кілька деталей залишалися незрозумілими, наприклад, як швидко Пентагон планує перекласти відповідальність за кризові ситуації на європейських союзників. Однак джерела повідомили, що Пентагон планує оголосити про свій намір зменшити свої зобов’язання на п’ятничній зустрічі керівників оборонної політики в Брюсселі.

Керівник оборонної політики Пентагону Елбрідж Колбі публічно заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати свою ядерну зброю для захисту членів НАТО, навіть коли європейські союзники беруть на себе ініціативу щодо звичайних сил.

За словами джерел, США, ймовірно, буде представлено Алексом Велесом-Гріном, ключовим помічником Колбі. Коригування моделі сил НАТО стало ключовим пріоритетом команди Колбі напередодні наступного саміту лідерів НАТО, який відбудеться в Туреччині в липні, додало одне з джерел.



АЛЬЯНС ПІД НАПРУГОЮ

Альянс НАТО перебуває під безпрецедентним тиском, деякі європейські країни стурбовані тим, що Вашингтон може повністю вийти з нього. Значне коригування сил, які США нададуть у воєнний час, лише посилить ці побоювання.

За останні кілька тижнів адміністрація Трампа оголосила про плани скоротити приблизно 5000 американських військовослужбовців з Європи, включаючи рішення скасувати розгортання армійської бригади в Польщі – несподіване рішення, яке було розкритиковане американськими законодавцями.

Одне з джерел та інше джерело, знайоме з цим питанням, сказали, що помічники на Капітолійському пагорбі знали про плани Пентагону звузити свої зобов’язання за Моделлю сил НАТО та були стурбовані цим.

Однак високопоставлений дипломат НАТО заявив, що вони все ще вважають, що існує розуміння того, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу Європі, якщо вона опиниться в біді.

Трамп та багато його помічників розкритикували європейських союзників за те, що вони недостатньо витрачають на свої збройні сили та покладаються на США у сфері звичайної оборони, і вони зазначають, що США все ще мають десятки тисяч військовослужбовців у Європі.

Амбіції президента взяти під контроль Гренландію, данську заморську територію, ще більше розпалили трансатлантичну напруженість, як і триваюча суперечка між Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який різко розкритикував війну Трампа з Іраном.

Європейські союзники загалом заперечують, що вони швидко нарощують свій військовий потенціал, але що це неможливо зробити за одну ніч.