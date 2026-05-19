29-річний Олег чотири роки провів в окупації на лівобережжі Херсонщини, де зазнавав катувань у «підвалах» за співпрацю з розвідкою.

З третьої спроби він зміг виїхати. У Білорусі йому виготовили так званий білий паспорт. І першого ж дня після повернення в Україну Олега мобілізували.

В Одеському обласному ТЦК та СП провели службову перевірку дій посадовців. Про це повідомив Болградський ТЦК та СП у відповідь на запит hromadske.

Там розповіли, що хлопця доставили до будівлі ТЦК та СП через те, що він вчасно не пройшов ВЛК, і що на теперішній час він має статус військовозобовʼязаного. 28 квітня йому виписали повістку та направили до Одеси для оформлення паспорта громадянина України.

У ТЦК пояснили, що ідентифікували хлопця на підставі його «білого паспорта», який «є документом, що посвідчує особу, а тому дозволяє встановити особу».

І додали, що за результатами перевірки в цій ситуації «вжито низку організаційних заходів з метою недопущення в подальшій діяльності подібних випадків». Деталей там не озвучили.

Ця історія оголює правову колізію: люди, які повертаються з окупації без документів та у вразливому стані, фактично одразу підпадають під загальні правила мобілізації. Без окремої процедури, без часу на відновлення, без чіткого визначення статусу.