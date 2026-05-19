Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку у вівторок заявив, що “обережно оптимістично” налаштований щодо продажу озброєнь зі США, після того як президент Дональд Трамп сказав, що все ще розглядає, чи продовжувати нові поставки озброєнь для острова, який Китай вважає своїм. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зустріч Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном минулого тижня, де питання Тайваню було одним із ключових, викликала занепокоєння в Тайбеї щодо відданості США у допомозі острову в обороні, особливо на тлі посилення військової активності Китаю.

Видання зазначає, що роль Тайваню як головного світового виробника передових напівпровідників означає, що будь-який конфлікт може спричинити серйозні перебої у світовій економіці.

США зобов’язані за законом постачати Тайваню озброєння, і в грудні адміністрація Трампа схвалила пакет озброєнь на 11 мільярдів доларів — найбільший в історії. Другий пакет приблизно на 14 мільярдів доларів досі офіційно не затверджено.

Виступаючи в парламенті, Ку заявив, що США неодноразово підкреслювали, що їхня політика щодо Тайваню не змінилася. Він додав, що продаж зброї США допомагає підтримувати мир і стабільність у Тайванській протоці відповідно до Закону про відносини з Тайванем 1979 року.

За його словами, постачання зброї є важливим “балансуючим фактором” для збереження миру і стабільності в регіоні. Він також заявив, що саме Китай, а не Тайвань, неодноразово провокує та підриває статус-кво в протоці.

Ку додав, що в нинішніх умовах збереження каналу постачання озброєнь відповідає інтересам США, і Тайвань продовжує переговори з Вашингтоном, залишаючись “обережно оптимістичним”.

Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Трамп також заявив, що продаж зброї США є “дуже хорошим переговорним інструментом”, що викликало додаткове занепокоєння в Тайбеї.

Китайські військові щодня діють поблизу Тайваню і регулярно проводять масштабні навчання. Нещодавно ВМС Китаю повідомили про відправку авіаносної групи в західну частину Тихого океану для тренувань.

Хоча президент Тайваню Лай Цінде підтримує заклики Трампа до збільшення оборонних витрат, парламент, контрольований опозицією, нещодавно схвалив лише дві третини із запитаного урядом 40-мільярдного оборонного бюджету.

Уряд Тайваню намагається отримати решту коштів, тоді як офіційний Тайбей відкидає претензії Пекіна на суверенітет, наголошуючи, що майбутнє острова можуть визначати лише його жителі.