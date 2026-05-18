Здобувачів освіти у 2027 році можуть звільнити від ДПА, а вступ складатиметься з чотирьох предметів. Таке пропонується у зареєстрованому урядовому законопроєкт №15254, повідомили у парламенті, пише УНН.

Документ встановлює спрощені та чіткі правила для випускників і вступників на 2027 рік.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що учні випускних класів повністю звільняються від складання державної підсумкової атестації (ДПА).

Як повідомляв представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, законопроєкт спрямований на законодавче врегулювання організації вступної кампанії 2027 року.

Проєктом закону пропонується встановити на 2027 рік такі норми:

конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань 2024-2027 років, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках;

вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра включають тестування з навчальних предметів «Українська мова», «Математика», «Історія України» та навчального предмета на вибір («Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Українська література»);

прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки без дотримання вимог ЗУ «Про фахову передвищу освіту»;

здобувачі освіти, які у 2027 році завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.