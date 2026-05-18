Служба безпеки та ДБР ліквідували на Кіровоградщині ще одну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів в обласному центрі нейтралізовано злочинну групу, яка продавала військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні голова ВЛК одного з органів сил цивільного захисту, заступник головного лікаря та завідувач відділенням міської лікарні, а також члени експертних комісій медзакладів регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 10 фактів одержання зловмисниками хабарів за оформлення ухилянтам фейкової інвалідності.

Вартість такої «послуги» становила від 2 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості вирішення питання.

Фігуранти вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів. Після цього фігуранти направляли фіктивні документи підконтрольним членам експертних команд з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК) для встановлення ухилянтам груп інвалідності.

Правоохоронці затримали організаторів оборудки «на гарячому» після одержання ними нової суми хабаря.

Під час обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено медичну документацію, а також понад 7 млн грн готівки.

Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з ДБР та Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури