Логістичні компанії масово переводять доставку вантажів у Перській затоці на автомобілі через блокаду Ормузької протоки. Це спровокувало рекордний стрибок тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією FT, через постійні атаки Ормузька протока фактично закрилася для цивільного судноплавства. Замість колишніх 135 суден на день тут проходять лише поодинокі кораблі.

У зв’язку з цим провідні морські перевізники, серед яких MSC, Maersk, CMA-CGM та Hapag-Lloyd, почали екстрено відкривати альтернативні сухопутні маршрути. Вони везуть вантажі автомобілями з портів Червоного моря та Оманської затоки.

Така зміна логістики призвела до різкого подорожчання послуг. Вартість доставки стандартного 20-футового контейнера з Шанхаю до Перської затоки підскочила з 980 доларів до 4131 долара. Ц

ей показник перевершив навіть пікові ціни часів пандемії коронавірусу.

Автомобільний транспорт спроможний замінити лише незначну частку потужностей великих контейнеровозів.

Загальні торговельні потоки до Перської затоки скоротилися на 60-80%, а регіональні порти змушені надавати пріоритет виключно продуктам харчування та медикаментам.

Затримки у доставці товарів наразі сягають 60 днів.

Криза суттєво вдарила і по міжнародній допомозі. Всесвітня продовольча програма ООН заявляє про складнощі з доставкою вантажів до Ємену, Джибуті та Судану.

Зокрема, партія допомоги для Афганістану тепер змушена перетинати суходолом дев’ять країн, через що її прибуття затрималося на 43 дні.