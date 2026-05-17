США висунули нові умови для відновлення переговорів з Іраном, серед яких вимога вивезти 400 кілограмів збагаченого урану та відмова від виплати воєнних репарацій. Про це повідомляє іранське агентство Fars із посиланням на власного кореспондента, передає УНН.

За інформацією видання, Вашингтон у відповіді на пропозиції Тегерана також висунув низку додаткових умов. Зокрема, йдеться про збереження роботи лише одного ядерного об’єкта Ірану, відмову розморозити навіть 25% іранських активів, що перебувають під санкціями, а також прив’язку припинення бойових дій на всіх напрямках до проведення переговорів.

Автор матеріалу підкреслив, що навіть у разі, якщо Іран ці вимоги виконає, ризик подальшого загострення відносин зі США та Ізраїлем зберігатиметься.

Водночас Іран визначив власні умови для можливого переговорного процесу. Офіційний Тегеран вимагає виконання п’яти попередніх кроків, які мають стати заходами зміцнення довіри.

Серед них: припинення бойових дій на всіх напрямках, особливо в Лівані, скасування санкцій проти Ірану, розблокування заморожених активів країни, виплата компенсації за збитки від війни та визнання суверенного права Ірану щодо Ормузької протоки.

Аналітики, на яких посилається Fars, вважають, що запропонований США підхід спрямований не на врегулювання ситуації, а на досягнення стратегічних цілей, яких Вашингтон не зміг реалізувати впродовж війни.