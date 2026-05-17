Вчені роками досліджували, чи може піперин відігравати певну роль у метаболізмі жирів. У дослідженні, опублікованому в 2021 році, команда з Китайського сільськогосподарського університету в Пекіні продемонструвала, що у щурів, яких годували їжею з високим вмістом жирів, піперин знижував всмоктування жирних кислот і підтримував кишковий бар’єр. Дослідники також відзначили нижчу активність генів FABP2 та CD36, які пов’язані з транспортуванням жирів через кишечник, пише популярний польський кулінарний сайт Teraz Gotuje і Факти.

Простіше кажучи, кишечник після контакту з піперином нагадував добре налаштоване сито, а не широко відкриті ворота для надлишку жиру. Це важлива підказка, оскільки жир, що відкладається глибше, навколо органів, часто йде рука об руку з хронічним запаленням та слабшою реакцією інсуліну. Тому, якщо кишечник ефективніше регулює контакт з харчовими жирами, весь метаболізм отримує сигнал, який сприяє кращому контролю ваги. Це призводить до зниження рівня холестерину, тригліцеридів, ЛПНЩ та глюкози, а також до більшої різноманітності кишкових бактерій. Це цікава підказка, особливо для людей, які відчувають млявість після щільного прийому їжі.

Невелика дрібка свіжозмеленого перцю, скибочка імбиру та дрібка кориці — це все, що вам потрібно для ранкового чаю. Цей напій зігріє вас, підсилить смак і може стати невеликою частиною вашого щоденного розпорядку для тих, хто хоче харчуватися легше, простіше та більш усвідомлено. Найкраще починати пити м’який перцевий чай. Цей напій призначений для зігрівання, посилення смаку та сприяння травленню, а не для обпалення горла. Важлива невелика кількість спецій та свіжий помел, оскільки смак перцю швидко випаровується після помелу.

Насипте чайну ложку чорного чаю в кухоль або використовуйте один пакетик чаю. Залийте водою температурою 90−95°C та настоюйте 3−5 хвилин. Додайте свіжозмелений чорний перець — скільки поміститься на кінчику ножа. Додайте слайс свіжого імбиру, шматочок кориці або 2−3 бутончики гвоздики. Після того, як трохи охолоне, додайте кілька крапель лимонного соку. А якщо ви віддаєте перевагу солодшим напоям, додайте пів чайної ложки меду після того, як чай охолоне.

Зелений чай віддає перевагу більш тонким добавкам, тому перець слід використовувати економно. Найкраще заварювати чай у воді температурою 75−80°C. Для цього варіанту краще підійде легша суміш: кілька крапель лимона, листочок м’яти, тонкий слайс імбиру та дрібка свіжозмеленого перцю.