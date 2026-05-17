Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 17 травня.



Протягом дня та вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Куцурубській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого навчального закладу. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог пʼять разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок однієї з атак у Галицинівській громаді постраждали двоє чоловіків віком 51 та 82 роки. 51-річного постраждалого було госпіталізовано, на ранок його стан – середньої тяжкості, без погіршення. 82-річний чоловік лікується амбулаторно. Пошкоджено автомобіль.