Житель фінського міста Аскола заповів увесь свій стан рідному році. Розмір статку — понад 1 мільйон євро.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

У документі, складеному ще у 1990-х роках, висунуто одну умову використання грошей — усі вони мають піти на підвищення якості життя людей похилого віку.

Благодійник, який помер у 2023 році, тримав зміст заповіту в таємниці, тому він став несподіванкою для влади міста та його мешканців.

Тепер керувати майном доручено адміністрації Асколи, яка використовуватиме його на користь людей похилого віку — наприклад, організовувати майстер-класи та гуртки за інтересами, влаштовувати одноденні екскурсії та вилазки на природу, а ще побудувати спортивний клуб. Частину коштів можуть направити на допомогу вдома: фахівці допомагатимуть із продуктами, ліками, ремонтом побутової техніки. Крім того, влада хоче розвинути систему громадського транспорту та відремонтувати місцевий цвинтар — це теж було умовою благородного філантропа.

Благодійник заповів місту не лише гроші, а й кілька своїх лісових ділянок та полів. Тепер адміністрація Асколи хоче влаштувати там громадські сади.

Як повідомляло Інше ТВ, Філарета поховали так, як він і заповів, – у Володимирському соборі (ВІДЕО)