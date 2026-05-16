У ніч проти 16 травня жителі Невинномиська Ставропольського краю повідомляли про вибухи. Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, опублікованих каналом Exilenova+, після атаки горить завод «Азот» у Невинномиську.

Як раніше писав Reuters, два заводи «Єврохіма» (Невинномиський азотний завод і Новомосковський Азот) відправили з 2022 по 2024 рік на завод імені Свердлова в Дзержинську в Нижегородській області не менше 38 тисяч тонн уксусної та майже 5 тис тон азотної кислоти. Вони, як зазначає видання, використовуються для виробництва октогену та гексогену, а ті, в свою чергу, для артилерійських снарядів.