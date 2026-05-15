Об’єднані Арабські Емірати прискорюють реалізацію проєкту нафтопроводу, котрий має подвоїти експортні потужності через Фуджейру та зменшити залежність від Ормузької протоки. Про це повідомляє Кореспондент.

Спадкоємний принц емірату Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд на засіданні виконавчого комітету Національної нафтової компанії Абу-Дабі (ADNOC) доручив пришвидшити проєкт зведення нафтопроводу Захід-Схід.

Очікується, що трубопровід почне роботу у 2027 році та дозволить суттєво збільшити експортні потужності країни з узбережжя Оманської затоки.

Наразі існуючий трубопровід Abu Dhabi Crude Oil Pipeline уже забезпечує транспортування до 1,8 млн барелів на добу в обхід протоки.

Втім, на тлі загострення ситуації в регіоні через ризики блокування Ормузької протоки енергетичні ринки зазнали зростання цін і перебоїв у постачанні.

ОАЕ спільно з Саудівською Аравією залишаються ключовими країнами регіону, які мають трубопровідну інфраструктуру для експорту нафти в обхід морських маршрутів.

Тим часом, Кувейт, Ірак, Катар та Бахрейн майже повністю залежать від транспортування ресурсів через протоку.