На 77-му році життя відійшов у вічність Дмитро Васильович Гоцуляк – Заслужений лікар України, який з 1987 по 2017 роки очолював Миколаївську обласну дитячу лікарню.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Свою трудову діяльність Дмитро Васильович розпочав після закінчення у 1973 році педіатричного факультету Дніпропетровського державного медичного інституту.

Працював у Снігурівській центральній районній лікарні (дитячим хірургом), Первомайській районній лікарні (дитячим хірургом, заступником головного лікаря з поліклінічної роботи, головним лікарем). У 1987 році переведений до обласного центру головним лікарем Миколаївської обласної дитячої лікарні.

З ініціативи Дмитра Васильовича та за його безпосередньої участі впроваджувались методи організації лікувального процесу та нові наукові досягнення в галузі медицини. Наприклад, в Миколаївській обласній дитячій лікарні ним, вперше в України, було запроваджено технологію динамічного стеження за важкохворими дітьми.

Під безпосереднім керівництвом Дмитра Васильовича Гоцуляка у Миколаївській обласній дитячій лікарні організовано відділення: реанімації новонароджених, онкогематологічне, нейрохірургічне, променевих методів дослідження. Впроваджено нові хірургічні методики з торакальної хірургії, урології, хірургії новонароджених, нейрохірургії.

Багато сил і часу Дмитро Васильович віддав будівництву нового хірургічного корпусу. У пам’яті колег та пацієнтів Д. В. Гоцуляк залишиться як професіонал своєї справи, наполегливий організатор, освічена та чуйна людина.

Прощання з Дмитром Васильовичем відбудеться завтра, 16 травня, о 12.00 за адресою м. Миколаїв, вул. Велика Морська 108/ 3.