7 дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації цього тижня. Це стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативи, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення, кожен із врятованих жив під тиском, погрозами та постійним страхом, але тепер нарешті в безпеці.

Серед врятованих:

18-річна Ірина, яку у школі примусово записували до «руху перших» — сучасного аналогу піонерії. Дівчину щоранку змушували співати гімн рф і суворо забороняли у будь-якій формі згадувати про Україну.

17-річний Олексій, якого росіяни залякували електрошокером, а в його будинку двічі проводили збройні обшуки. Коли у будинку зникли світло, вода та інтернет, хлопець зрозумів, що в окупації у нього немає майбутнього.

19-річний Федір, у коледжі якого російські військові запускали бойові дрони просто над головами студентів, аби продемонструвати роботу безпілотників. А після таких “показів” юнака разом із іншими студентами агітували підписувати контракт з армією рф.

Для цих та інших врятованих підлітків окупація вже в минулому. Зараз вони оговтуються в наших центрах «Надії та відновлення», отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з документами та затишне житло, аби почати все з чистого аркуша.

Повернути українських дітей вдалося за підтримки та співпраці Тетяни Кіль, We Are All Ukrainians та Об’єднаного центру з координації пошуку й звільнення.

