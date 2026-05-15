Постійне представництво РФ при ЄС заявило, що Росія нібито не здійснювала примусового переміщення неповнолітніх українців, а лише “рятувала” їх із зони бойових дій, пише ЛБ.

Так росіяни прокоментували зустріч у Брюсселі, присвячену поверненню українських дітей додому, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Насправді міжнародні інституції, зокрема ООН та Міжнародний кримінальний суд, визнали незаконне вивезення українських дітей воєнним злочином. Саме через депортацію неповнолітніх українців МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

“Росія продовжує перешкоджати поверненню українських дітей додому, приховує їхнє місцеперебування та сприяє їхній русифікації через усиновлення і нав’язування громадянства РФ. Паралельно в інформаційному просторі Кремль системно поширює неправдиві наративи та бездоказові звинувачення проти України, намагаючись змістити фокус уваги зі своїх злочинів”, – зазначили у ЦПД.

Так, колишня омбудсменка РФ Тетяна Москалькова звинуватила українських військових у нібито примусовому вивезенні дітей Донбасу до Німеччини, не надавши жодних переконливих доказів.