Рязанський НПЗ, одне з найбільших підприємств нафтопереробки в росії, горить після атаки в Рязані в рф, місцеві уже скаржаться на “чорні дощі”, повідомляють OSINT-аналітики, пише УНН.

У ніч проти 15 травня жителі Рязані повідомляли про велику кількість вибухів. Губернатор заявив про загиблих і поранених і пошкодження будинків та підприємства.

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналітика повідомив, що “у місті пошкоджено НПЗ” та дві багатоповерхівки.

“Рязань. Рязанський НПЗ … неозброєним оком видно чотири осередки, серед яких виділяються дві палаючі установки вакуумної перегонки нафти”, – повідомив OSINT-телеграм-канал Supernova+.

Жителі Рязані уже скаржаться на “чорні дощі” після атаки на НПЗ.

Рязанський нафтопереробний завод (РНПЗ) входить до структури ПАТ “Роснефть”. Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в росії, його потужність складає близько 17 млн. тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.