На Кубі розпочався масштабний енергетичний колапс через повну відсутність запасів палива. Масові акції протесту охопили столицю та східні регіони країни, адже відсутність світла призводить до скасування операцій у лікарнях та розповсюдженню епідемій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Електропостачання зникло майже у всіх провінціях країни. Люди залишаються без світла до 22 годин на добу, що призвело до спалаху протестів.

Люди стукали каструлями та сковорідками, адже через постійні блекаути навіть розподіл державою продуктів виявився не стабільним. Протестувальники палили барикади на дорогах, а поліція намагалася вгамувати натовп. Вже є повідомлення про перші зіткнення.

Міністр енергетики Вісенте де ла О’Леві заявив про катастрофічний стан галузі. Він констатував повне вичерпання ресурсів.

“У нас абсолютно немає нафти й абсолютно немає дизельного пального. У нас немає резервів”, – сказав він в коментарях для державних ЗМІ.

Економіка соціальна галузь Куби фактично зупинились, адже через брак енергії лікарні скасовують планові операції. Розподіл продуктів порушено, а сміття не вивозиться, через що є великий ризик епідемій.

Вперше держава “відпустила” ціни на бензин та дизель, і він офіційно зараз продається по 1,30 долара за літр. Звісно, всім охочим пального не вистачає, тому на чорному ринку вартість сягає 8 доларів.

Кубинська влада звинувачує у проблемах зовнішній тиск Штатів. Президент Куби Мігель Діас-Канель назвав ситуацію “особливо напруженою”, а причину бачить у “геноцидній блокаді США”.

У США своя позиція: у Державному департаменті кажуть про провал корумпованого режиму. Американці пропонували 100 мільйонів доларів допомоги, але кубинський уряд від цих грошей відмовився.

Раніше Куба виживала завдяки союзу з Венесуелою. Острів відправляв туди лікарів, а натомість отримував нафту. Ця схема зламалася у січні, коли Мадуро захопили спецпідрозділи США, а саму Кубу оточили кораблями запровадивши морську блокаду.

Дональд Трамп посилив тиск на кубинський режим. Він вимагає звільнення політичних в’язнів та реформ. Також США хочуть компенсації за майно, конфісковане місцевими комуністами ще у 1959 році.

Дональд Трамп не збирається знімати блокаду з Куби й навіть має план, як підкорити собі Гавану. На нещодавньому публічному заході президент США заявив, що на зворотному шляху з Ірану авіаносець США “підійде на сотню метрів до Куби” і Гавана оголосить капітуляцію.