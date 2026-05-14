Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила масовану атаку РФ по Україні, і наголосила, що ЄС продовжує підтримку Києва, поки Кремль “глузує над дипломатичними зусиллями”, пише ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн.

“Минулої ночі Росія здійснила один зі своїх найтриваліших і найнепримиренніших дронових ударів проти України. Ще одна ніч смерті та руйнувань. Та безрозбіркове націлювання на цивільних”, – написала вона.

Президентка ЄК наголосила, що поки Росія “відверто глузує з дипломатичних зусиль, ми продовжуємо зміцнювати Україну”.

“Ми завершуємо формування пакета підтримки дронами на EUR6 млрд. І ми підтримуємо тиск на воєнну економіку Росії за допомогою все жорсткіших санкцій”, – йдеться у дописі.

Як повідомлялося, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня, Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший оборонний пакет для України з кредиту на суму EUR90 млрд буде виплачено у поточному кварталі. Він становитиме близькоEUR6 млрд і буде стосуватися українських дронів.