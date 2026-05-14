На посаду уповноваженого з прав людини до Росії призначили Яну Лантратову.

Вона стала відома завдяки своїм ідіотським ініціативам у Держдумі, нагадує Nexta.

Найодіозніші з них — друкувати на рублях портрети загиблих «героїв СВО», скоротити кількість іноземних книг через західні цінності та заборонити іграшки Барбі та Шрека.

Також Лантратова пропонувала відзначати у школах день вторгнення в Україну та вимагала заборонити мультсеріал «Грифіни» через негативний образ Челябінська.

Крім того, Яна Лантратова фігурувала у розслідуванні hromadske у липні 2023 року. Саме вона, як дізналися журналісти, супроводжувала дітей, яких незаконно вивезли з Херсона у вересні 2022 року.

Про це йшлося у документі, який отримали розслідувачі. Тоді Яна Лантратова була депутаткою російської Держдуми.

Дозвіл на вивезення дітей за кордон — зроблений на Лантратоову Яну Валеріївнуhromadske

Журналісти під час підготовки розслідування зателефонували Лантратовій під виглядом агентів ФСБ, які з’ясовували деталі того вивезення. Вона заперечила не тільки факт свого перебування в Херсоні, але й взялася спростовувати справжність фото з власного телеграм-каналу.

Нагадаємо у перший рік повномасштаюного втрорнення депутати російської Держдуми викрали близько пів сотні дітей із Херсонського будинку дитини за сприяння колаборантів з окупованих Херсонщини та Криму.

Як встановили в Офісі генерального прокурора, депутатка Держдуми Яна Лантратова та дружина голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова — Інна Варламова — наприкінці серпня 2022 року під виглядом офіційного візиту приїхали до окупованого Херсона та вивезли двох дітей із Херсонського обласного будинку — 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка. За інформацією слідства, українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни.