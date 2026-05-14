У ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА):

– 3 аеробалістичних ракет Х-47 “Кинджал” (район пуску – Липецька обл., рф);

– 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);

– 35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська обл., рф);

– 675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

– 29 крилатих ракет Х-101;

– 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

– 652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Атака триває! В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.

Нагадаємо, вчора вдень Сили оборони знешкодили 710 ворожих дронів. Атака триває вже більше доби.