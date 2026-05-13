Чеська поліція розшукує злодія, який викрав 800-річний череп святої з вітрини в церкві та втік з реліквією.

На розмитому знімку з камери спостереження, опублікованому пізно у вівторок, видно фігуру в чорному, яка несе, за словами поліції, череп святої Здіслави з Лемберка.

Підозрюваний тікає через лави церкви в Яблонне-в-Под’єштеді. Фотографія: Policie ČR / X

Підозрюваного бачили, як він біг між лавками в базиліці Святого Лаврентія та Святої Здіслави в Яблонне-в-Под’єштеді, за 110 км на північ від Праги, пише Guardian.

«Вартість викраденого черепа наразі розслідується. Однак його історична цінність, очевидно, незліченна», – сказала Дагмар Сохорова, речниця поліції.

Свята Здіслава з Лемберка, шляхтянка, жила з 1220 по 1252 рік і була відома своєю щедрістю та працею для бідних. Її канонізував Папа Іван Павло II у 1995 році.

«Це жахлива новина», – сказав інформаційному агентству CTK архієпископ Праги Станіслав Прибил, який також очолює Літомержицьку єпархію, що відповідає за церкву в Яблонне.

«Череп шанували паломники… Я не можу повірити, що хтось практично серед білого дня краде з церкви реліквію, цінність якої для віруючих є понад усе історичною, а також духовною».

Розміщений на вівтарі в бічній каплиці, череп «був предметом поклоніння для паломників, які подорожували до Яблонне, де Здіслава жила та працювала понад 750 років тому», – сказав Прибил.

Поліція спочатку ідентифікувала підозрюваного як чоловіка, але пізніше речник заявив, що вони не впевнені та оцінюють матеріали з камери спостереження.