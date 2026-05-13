-Саміт «Бухарестської девʼятки» – важливий і потрібний формат. Сьогодні ми працювали разом із країнами B9 – Румунією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Словаччиною, Чехією, Болгарією та Угорщиною, – а також Північної Європи – Фінляндією, Данією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Головне – є конкретні результати. Нові домовленості по формату Drone Deals, оборонної співпраці заради більшої безпеки в Україні та Європі.

Сьогодні український досвід і наша військова експертиза справді мають значення для партнерів. І ми готові допомагати тим, хто від самого початку повномасштабної війни підтримував наш народ та продовжує допомагати нашому захисту.

Саме так і має працювати справедливе партнерство – коли підтримка стає взаємною, а спільні рішення дають більше безпеки всім нашим народам, – стверджує Зеленський.