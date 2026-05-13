*Матеріали цієї статті призначені лише для загальної інформації та не можуть замінити поради лікаря чи іншого медичного фахівця. Стаття також не закликає користуватись продуктами чи послугами, про які згадується. Завжди звертайтеся до лікаря у разі поганого самопочуття чи побоювань щодо стану вашого здоров’я.

Хочете стати енергійнішими, краще спати, омолодитися, схуднути та ще й підвищити лібідо? Рішення є, запевняють деякі українські клініки та популяризують у соцмережах “чипи краси” – підшкірні пелети з гормонами та іншими речовинами. Але чимало інших лікарів сумніваються в їхній ефективності та безпечності, а також насторожено ставляться до такої активної реклами в соцмережах, пише ВВС.

Повз рекламу пелет важко пройти, тому що до неї приєдналися такі українські знаменитості, як “холостяк” Тарас Цимбалюк, зірковий кухар Ектор-Хіменес Браво, а віднедавна й співачка Ірина Білик.

Коментарі під відео з їхньою участю показують, що українці активно цікавляться цими препаратами.

200 тисяч із них – переважно жінки – за останні два роки спробували “терапію пелетами”, каже компанія, яка є лідером постачання цих препаратів в Україну з Бразилії.

Та ця картина не викликає захвату в багатьох інших українських лікарів – гінекологів і ендокринологів, які ставляться до пелет вкрай скептично.

Чому так?

“У нас тепер друга молодість із чоловіком”

Олеся Клюшник, підприємниця із Києва, з 2019 року на пелетах.

“У мене такий настрій був – хотілося плакати, нескінченний стрес, сил геть немає, – згадує вона, як скаржилася своєму гінекологу. – Прокинулась – і вже втомилась”.

Аналізи її гормонів, каже жінка, показали високий рівень прогестерону і надто низький тестостерон, який важливий не тільки для чоловічого, а й для жіночого здоровʼя.

Гормональні збої мають багато причин – їх треба з’ясовувати на консультації в лікарів.

Вони можуть рекомендувати лікування таблетками, інʼєкціями, мазями або ж радити інші методи.

Гінекологиня, до якої прийшла Олеся, за її словами, розповіла їй про “препарат нового покоління” – пелети. Мінікапсули, схожі на рисове зернятко, які під анестезією підшкірно вставляють у сідницю.

У такий спосіб доза гормонів мʼяко, як запевняють клініки, де надають ці послуги, вивільняється в організмі наступні 4-6 місяців.

Коштує це дорого – десь 600 доларів за одну пелету, залежно від клініки. І зазвичай ставлять не одну пелету, а кілька.

“Але ціна – це їхній єдиний недолік”, – каже жінка.

Підпис до фото,Олеся Клюшник задоволена пелетами та каже, що вони відчутно покращили якість її життя

Після першої постановки пелет вона не надто відчула ефект, та за два місяці, каже вона, аналізи показали, що гормони в нормі.

Після другої процедури, каже Олеся, вона відчула ці покращення на собі.

Жінка каже, що почала прокидатися без будильника, відчула приплив енергії, бажання щось робити, її “потягнуло займатися спортом”, і не тягнуло ввечері до алкоголю, “щоб покращити настрій”.

“А з чоловіком ми зараз переживаємо другу молодість!” – каже 45-річна жінка, маючи на увазі підвищене лібідо.

Іноді, каже Олеся, вона називає себе “пропагандисткою пелет”, тому що щиро рекомендувала їх своїм друзям і знайомим.

Її 51-річний чоловік, за її порадою, невдовзі після неї теж вдався до пелет, і так триває вже роками.

Олесі подобається її самопочуття із пелетами – вона вже ставила їх і в Україні, і за кордоном, де на якийсь час опинялася під час війни.

Тепер, каже жінка, “не треба возити із собою у відрядження баночки із таблетками, які я вічно купувала і забувала”.

Чому чимало лікарів проти

Наталя Лелюх, гінекологиня і авторка книг про жіноче здоров’я, помітила тренд на пелети ще у 2021 році.

До неї почали приходити пацієнтки із кровотечами, акне, проблемами з вагою або випадінням волосся, “які потім згадували, що робили собі пелети для збільшення енергії”, пригадує Лелюх.

“І тому не тільки я, а й багато інших свідомих лікарів почали бити тривогу”, – розповідає гінекологиня.

У соцмережах можна знайти чимало тіктоків і рілзів, де українські лікарі розповідають про ризики пелет, а сама Лелюх у 2021 році записала про пелети роз’яснювальне відео для свого “Жіночого клубу” – спільноти, яка налічує понад 10 тисяч жінок в інстаграмі.

Проблеми з вагою, акне і випадінням волосся, пояснює Лелюх, зокрема бувають після високих доз тестостерону.

Тестостеронову лихоманку зараз спостерігають по всьому світу – жінки розповідають в ЗМІ про те, як гормон змінив їхнє життя, додав їм енергії, зробив стрункішими, підвищив лібідо.

І так справді може бути, каже Лелюх, але є нюанси.

Наприклад, жінкам зі зниженим лібідо препарати з тестостероном можуть допомогти, пояснює гінекологиня. Але не всім і не завжди, і це не стосується пелет, тому що про них, за її словами, не було відповідних досліджень.

“Призначення тестостерону – це дуже небезпечна річ, яка має чіткий показ. Тобто це не просто “хочу в спортзалі більше кілограмів підіймати” чи “хочу більше сили мати”, – пояснює ендокринологиня Наталія Столяр-Капшитар.

Через великі дози тестостерону, додає Лелюх, у жінки будуть “і зміни м’язової маси, і зменшення жирової тканини”, але при цьому вона може отримати ще й “акне, випадіння волосся на голові, ріст волосся в зонах, де його раніше не було, гіпертрофію клітора і грубий голос”.

Передозування у чоловіків, пояснює ендокринологиня, може призвести до ще гірших наслідків – безпліддя, раку простати.

Перед початком лікування, в тому числі пелетами, пацієнти здають аналізи, зокрема на гормони.

У рекламі пелет їм обіцяють стабільне мікровивільнення речовини “без піків та перепадів” і що організм “отримує стільки, скільки потребує”.

Але ендокринологиня Столяр-Капшитар пояснює ВВС, що проконтролювати, як “саме наше тіло буде всмоктувати речовину з пелети – неможливо”.

“Це дуже індивідуально та залежить від багатьох факторів, наприклад, кровопостачання в місці введення”, – пояснює вона.

На засвоєння гормонів впливає також кількість жирової тканини, робота кишківника, каже Лелюх.

Якщо є “у людини є закрепи, синдром подразного кишківника”, додає вона, можна отримати в крові “дуже високу дозу гормонів”.

“Який там секс-драйв – у мене боліло все”

Дар’я каже, що “повелася на жорсткий маркетинг”, і жалкує, що у 2020 році поставила пелети в одній з престижних київських клінік.

З наслідками, каже жінка, їй довелося боротися роками.

Зараз вона розуміє, що у свої 35 була “просто красунею”, їй нічого не бракувало.

Але їй так хотілося скинути ненависні “один-два кілограми і додати енергії”, а реклама пелет як чогось нового і прогресивного надто вже її приваблювала.

Жінка пригадує, що гінеколог та інші лікарі – не з тієї клініки, де ставили пелети, – відмовляли її, попереджаючи про те, що “гратися з гормонами” може бути небезпечно.

Вона здала аналізи, якій їй призначили для діагностики перед встановленням пелет. І хоч дефіцитів по гормонах там не було, стверджує жінка, їй призначили процедуру.

У результаті їй ввели пелети із тестостероном та двома іншими гормонами, назви яких вона вже не пригадує.

Але замість “позбутися одного-двох кілограмів зайвої ваги, отримати приплив енергії та секс-драйв”, як їй обіцяли, “почалися жахіття” – Дар’я поповнішала на 7 кілограмів, а її обличчя і спину вкрили прищі.

Вона помітила це вже “через місяць-два” після встановлення пелет.

“І який там секс-драйв – у мене боліло все. Це ж які нерви. Низ живота болів – симптоми, ніби при вагітності”, – згадує вона.

Тож Дар’я повернулася в клініку з претензіями.

Глянувши на перші аналізи Дар’ї, лікарка, за словами жінки, зазначила, що перед процедурою в неї був трохи завищений дигідротестостерон.

“Тобто щось вони недогледіли і вийшло так, що мій підвищений дигідротестостерон у зв’язці з пелетою зіграв зі мною ось таку штуку”, – каже жінка.

Підпис до фото,Дар’я розповідає, що пелети не тільки не вирішили її проблеми, а й додали нових – із вагою, акне та іншим. Фото ілюстративне

Після двох місяців процедури витягти пелету з організму майже неможливо – вона розсмоктується і стає надто маленькою.

Тож у результаті їй виписали ліки, щоб збалансувати гормональний стан, і безплатно надали послуги тренера.

Вагу з допомогою тренера Дар’я скинула вже за кілька місяців.

Боротьба з акне тривала довше – майже два роки – і після цього на обличчі залишилися шрами.

Цікаво, каже Дар’я, що через 5 років після процедури їй діагностували пременопаузу.

І жінка спантеличена: “У моєї мами клімакс почався в 55, а в мене в 40 – лікарі кажуть, що це дуже рано”.

Чи може це бути віддаленим наслідком гормональної пелети?

Жінка каже, що гінекологи, з якими вона консультувалася, не виключають цього. Але визнають, що зараз це вже неможливо відстежити, каже Дар’я.

Зрештою, багато українських гінекологів вказують на те, що на фоні війни в останні роки в Україні почастішало виявлення більш ранніх випадків настання менопаузи.

Проблемні питання

Українські клініки, які ставлять пелети, часто використовують продукцію Biopell.

Це не єдиний дистриб’ютор пелет в Україні, але найбільш впізнаваний – багато сайтів клінік, які ставлять пелети, так і лікарі, які їх критикують, не згадують назв інших компаній.

Жінки, які розповіли ВВС News Україна про свій досвід із пелетами в Україні, уточнили, що теж використовували продукцію Biopell.

У відповіді на запит ВВС в Biopell відповіли, що в їхній практиці встановлення пелет “основним ускладненням є самостійний вихід імпланта” із тіла.

У компанії зазначили, що так буває у приблизно 3% пацієнтів – через індивідуальні особливості загоєння чи в разі неналежного догляду, відсутності контролю у лікаря.

“Інших системних ускладнень або випадків клінічно значущого передозування у нашій практиці не зафіксовано”, – відповіли в Biopell.

На сайті компанії мало інформації про медичні аспекти використання пелет, і це насторожує лікарів.

Проблема в тому, що FDA – Управління з продовольства і медикаментів США, на висновки якого опираються багато країн, – не схвалює пелети. Тобто управління не має достатньо даних, щоб вважати ці продукти перевіреними.

Це через те, пояснили ВВС в Biopell, що “FDA затверджує готові лікарські засоби, які виробляються фармацевтичними компаніями масово та проходять повний цикл клінічних досліджень (фази I–III)”.

“Пелети Biopell не є лікарським засобом і не підлягають процедурі FDA-approval”, – зазначили в компанії.

“Але як щось, що вводиться внутрішньо і містить діючі речовини або гормони, може не потребувати клінічних досліджень? Як тоді знати, що це безпечно?” – висловлює сумнів, який розділяють її колеги, ендокринологиня Наталія Столяр-Капшитар.

Марія Трифонова, яка практикує як лікарка-дерматологиня в Україні та Литві та у своїй роботі застосовує пелети, у коментарі для BBC News Україна пояснює, що пелети належать до компаундних препаратів. Саме тому, за її словами, FDA ставляться обережно до таких методів, адже вони потребують індивідуального підходу.

Компаундний препарат – це лікарський засіб, який готують індивідуально для кожного пацієнта, каже Трифонова. Він не має єдиного стандартного дозування: склад і дозу визначає лікар на основі аналізів та клінічної картини.

Фактично, лікар виписує рецепт, а препарат створюють під конкретну людину. Це не готовий аптечний продукт, а персоналізоване рішення, яке враховує потреби організму.

“Такий підхід дозволяє більш точно працювати з індивідуальними запитами пацієнта”, – пояснює Марія Трифонова.

Водночас через персоналізований характер таких препаратів регуляторні органи не завжди можуть стандартизувати їх у звичному форматі, каже лікарка.

Втім, говорить Лелюх, доказів ефективності та безпеки, зокрема компаундних препаратів з естрадіолом, тестостероном і деякими іншими гормонами, бракує.

За словами Трифонової, гормональні пелети досить широко застосовують за кордоном, зокрема у США, а також Чилі, Колумбії, Бразилії та Аргентині.

Марія Трифонова зазначає, що для впровадження цієї методики в Україні вона проходила навчання за кордоном, зокрема у Маямі.

У США та Європі зараз працює чимало виробників, які спеціалізуються на компаундних препаратах, і зокрема пелетах.

А що в Україні

Якщо повернутися до українських реалій, то в Україні ліки і медичні препарати повинні бути сертифікованими.

Втім, ситуація із сертифікацією пелет виглядає не зовсім зрозумілою – під час роботи над цим текстом BBC News Україна зіштовхувалися із ситуаціями, коли редакції повідомляли про дані сертифікатів на пелети, але Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками не могла підтвердити, що вони чинні.

Начальник відділу державного ринкового нагляду за обігом медичних виробів Володимир Чекалін каже, що цього року Держлікслужба планує прискіпливіше придивитися до пелет, які використовують на території України.

Підпис до фото,В Україні ліки і медичні препарати повинні бути сертифікованими

Чиновники моніторять інформацію про пелети в соцмережах, а минулого року почали шукати їх і на ринку, каже Чекалін.

Торік, розповідає він, надійшла скарга на салон краси.

“Людина хотіла дізнатися, що це за вироби і чому вони на ринку. Але під час перевірки в салоні пелет не було, там зазначили, що ними займається сторонній фахівець, який приходить туди на вимогу”, – каже Чекалін.

“Деякі салони краси, з їх слів, раніше розповсюджували пелети, але потім перестали, тому що в них виникли питання до документації, яка супроводжує пелети, і вони відмовилися від співпраці”, – додає чиновник.

Пелети і менопауза

Чому ж, попри всі ці нюанси, жінки й далі ставлять собі пелети?

Річ у тім, що тестостерон використовують для жінок у менопаузі для лікування вагінальної сухості, і його ефект доведений, каже Лелюх.

Але його треба наносити у вигляді кремів чи інших видів місцевого тестостерону, і їх в Україні на ринку немає, додає гінекологиня.

“Я розумію, чому деякі жінки почуваються краще, якщо вони отримують тестостерон”, – пояснює Лелюх.

У період пременопаузи і пізніше кількість естрогенів у жінки падає, і тоді вона відчуває “втому, емоційну нестабільність, припливи і набір ваги в ділянці живота”, пояснює гінекологиня. Натомість із тестостеронів, тобто групи андрогенних, чоловічих гормонів, каже Лелюх, в жировій тканині синтезуються жіночі гормони естрогени.

“Але сьогодні є схеми та препарати, досліджені більше ніж 30 років, які мають прекрасні профілі безпеки для лікування симптомів менопаузи, натомість як тестостерон з цього приводу не вивчений. Тож навіщо?” – каже Лелюх.

Киянка Вероніка одна з тих, кому при менопаузі допомогли пелети із тестостероном.

“Не було реклами – я натрапила на пелети випадково, якийсь час їх вивчала та збирала думки лікарів”, – розповідає ВВС News Україна жінка.

Не було когось, додає Вероніка, хто би категорично висловився проти пелет.

Мало того, виявилося, що ендокронологиня, до якої вона прийшла на серйозну діагностику, і сама на пелетах, каже жінка.

Аналізи показали, що тестостерон Вероніки “був практично на нулі”.

Жінка розповідає, що до встановлення пелети із тестостероном вона “не могла з ліжка встати”, так їй було недобре, а після – “почала робити ремонт”.

На другий раз Вероніка поставила, крім тестостерону, пелети із естрогеном та прогестероном, які її організм, судячи з аналізів, уже теж не виділяв у потрібній кількості.

Були і пелети з іншими активними речовинами, для “омолоджувального ефекту”. Після них, каже жінка, її косметолог і люди навколо помітили, як покращилася якість її волосся, шкіри. “Мене питали – ти що якусь пластику зробила?”

Не всім так пощастило.

“У мене є знайома, яка ставила пелети одночасно зі мною. І потім сказала, що не бачить у цьому сенсу, тому що вона не відчула такого ефекту за ті гроші. Але в неї були інші проблеми та інші показники”.

Підпис до фото,Тестостерон використовують для жінок у менопаузі – але в цьому лікуванні є багато нюансів

Вероніка каже, що у проміжку між пелетами пробувала і гормональні таблетки.

“Але після них я просто приповзла по пелети”, – розповідає жінка, пояснюючи, що різниця між двома методами була для неї відчутною.

***

Судячи з історій українок, комусь із них таки допомагають пелети.

Але таке лікування є недостатньо дослідженим, а ситуація із реєстрацією цих препаратів в Україні виглядає не до кінця зрозумілою.

В окремих випадках, кажуть лікарі, може мати місце і ефект плацебо, хоч жінки запевняють, що їхні аналізи повернулися в норму.

“По суті, – робить висновок про пелети гінекологиня Наталія Лелюх, – це все експериментальне лікування, і я би не брала на себе відповідальність стверджувати, що вони покращують і лікують”.