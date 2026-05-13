Незалежний конгресмен Кевін Кайлі віддав вирішальний голос за резолюцію, яка передбачає розгляд законопроєкту про ширшу допомогу Україні в обхід комітету, де він застряг уже рік. Це дасть змогу винести його на розгляд у Палаті представників.

Про це повідомила група демократів у Комітеті закордонних справ Палати представників США, передає Громадське.

Голос Кайлі — незалежного конгресмена — став 218 і вирішальним для резолюції, за яку також проголосували 215 членів Демократичної партії та два республіканці.

Цю резолюцію подали ще торік у червні, щоб розблокувати процес розгляду законопроєкту HR2913 про допомогу Україні, який застряг у Комітеті з правил.

Законопроєкт пропонує продовжити програму лендлізу до 2028 року, замінивши в законі про лендліз слова «2022 та 2023 фінансові роки» словами «2022-2028 фінансові роки». Також у документі йдеться про виділення Україні та союзникам НАТО до 8 мільярдів доларів прямих військових позик у 2026 році та надання Україні по 300 мільйонів доларів за програмою закупівлі зброї USAI у 2026-2027 рр.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження значних санкцій проти російських фінансових установ, нафтової та гірничодобувної промисловості та окремих посадовців рф, зокрема лідера володимира путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Андрія Білоусова та інших.

Санкції пропонують накласти на «Росатом», окуповану Запорізьку атомну електростанцію, суден російського «тіньового флоту» та людей, причетних до викрадення українських дітей.