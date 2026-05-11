У Міністерстві оборони пропонують трансформувати ТЦК та СП в «Офіси резерву+», пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у Верховній Раді. За задумом, оновлена структура передбачатиме окремі підрозділи, а саме офіси комплектування та супроводу.

Вказано, що співробітники офісів комплектування відповідатимуть за:

облік військовозобов’язаних;

планування мобілізаційних заходів;

рекрутинг;

оформлення на службу.

У громадських місцях планують окремо розмістити точки рекрутингу, а в окремих приміщеннях — організувати хаби комплектування. Останні будуть такими собі базами для розміщення добровольців і тих військовозобов’язаних, що доставила поліція. У хабах громадяни перебуватимуть, поки триватиме процедура залучення до війська. До короткого переліку задач співробітників хабів комплектування увійдуть:

перевірка документів;

проведення ВЛК;

оцінка психічної стійкості;

оцінка професійної придатності.

Тоді як співробітники офісів супроводу займатимуться соціальними питаннями. В УП зазначили, що зараз ТЦК та СП також мають займатися «соціалкою» — від оформлення компенсацій пораненим військовим та одноразових виплат родинам загиблих захисників до організації похоронів. Однак через завантаженість мобілізаційними заходами на цю частину роботи сьогодні звертають значно менше уваги. Тож всі ці питання хочуть передати офісам супроводу. Водночас деякі функції, як оформлення виплат та формування довідок, Міноборони хоче цифровізувати.

У виданні зауважують, що розосередження і розподіл навантаження між структурними підрозділами — це очевидний плюс. Однак є нюанси. Зокрема, для такої трансформації ТЦК та СП потрібні приміщення і їх облаштування, а також необхідно розширити штат. А це потребує часу і грошей.

«ТЦК — величезна структура, яка забезпечує для війська 30+ тисяч мобілізованих і контрактників на місяць. Ніхто не хоче ламати систему, тому дискусій багато. Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло — консенсусу немає», — розповів співрозмовник УП у військовому керівництві.

За даними видання, сьогодні дедлайнів щодо початку реформи ТЦК та СП немає. Міністерство оборони, Генеральний штаб та Офіс президента допрацьовують свої концепції. Наприкінці з цього всього має вийти законопроєкт.

«Ми почали реформу з термінів служби, бо невизначеність найбільше лякає людей, які думають про службу. Коли завершимо з цим, перейдемо до змін у ТЦК. Силові методи залучення до армії неприпустимі. Спробуємо зробити так, щоб мобілізація була справедливою. Зміни відбудуться впродовж цього року», — заявив один зі співрозмовників видання, який бере участь у розробці реформи.