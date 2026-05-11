Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Києва.

Про це пише Stern.

Після прибуття до київського вокзалу міністр заявив журналістам, що головною метою поїздки є зміцнення співпраці з Україною в межах стратегічного партнерства.

«Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів. Акцент робиться на спільній розробці найсучасніших безпілотних систем на всіх відстанях, особливо в галузі глибоких ударів. У такий спосіб ми зміцнюємо безпеку наших країн», — сказав Пісторіус.

Глибокий удар – це здатність знищувати ключові цілі глибоко всередині ворожої країни. Європейські партнери по НАТО все ще мають так звані прогалини у можливостях у сфері далекобійної зброї. Пісторіус вважає за необхідне, щоб держави НАТО якомога швидше усунули ці прогалини.

Він сказав, що німецький уряд прагне подальших спільних німецько-українських підприємств. «Ми отримаємо користь від досвіду українців на полі бою. Крім того, ми плануємо використовувати платформу «Brave One» для підтримки розробників, які можуть продемонструвати перспективні інновації», – сказав Пісторіус.