Розпочалася 1537-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 10.05.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість артилерійських систем ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 30 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії, в районі Різниківки та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався покращити своє становище в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Котлине, Гришине та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, в бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку ворожі штурмові дії не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, На фронті за добу ЗСУ знешкодили 840 окупантів і майже 1,5 тис оперативно-тактичних дронів.