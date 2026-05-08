Іран звинуватив США у нападі на іранський нафтовий танкер. “Сили США порушили режим припинення вогню, завдавши удару по іранському нафтовому танкеру, що рухався з Джаска в напрямку Ормузької протоки, а також по ще одному судну поблизу Фуджейри”, – заявив Центральний військовий штаб Ірану.

Також повідомляється про авіаудари по невійськових районах уздовж південного узбережжя Ірану. “Іранські збройні сили здійснили відповідні дії, завдавши ударів по військових суднах США у східній частині Ормузької протоки та на південь від Чабахара, унаслідок чого вони зазнали значних пошкоджень. Злочинні й агресивні США та їхні поплічники і прихильники мають знати, що могутня Ісламська Республіка Іран без найменших вагань дасть нищівну відповідь на будь-яку агресію чи напад. Деякі країни на узбережжі Перської затоки підтримали США в сьогоднішній нічній агресії, і це також не залишилося непоміченим Іраном», цитує заяву zn.ua.

У ВМС КВІР також повідомили, що «По ворожих есмінцях було запущено різні типи протикорабельних балістичних і крилатих ракет, а також дрони-камікадзе, оснащені фугасними бойовими частинами. Дані розвідувального спостереження свідчать про значні пошкодження, завдані американському противнику, а три ворожі військові кораблі загарбників швидко залишили район Ормузької протоки».

Але у США спростували ці повідомлення. “7 травня сили США відбили неспровоковані іранські атаки та відповіли ударами в порядку самооборони, коли есмінці ВМС США з керованим ракетним озброєнням проходили Ормузькою протокою до Оманської затоки.

Іранські сили запустили кілька ракет і дронів, а також застосували малі катери, коли USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) та USS Mason (DDG 87) проходили міжнародним морським шляхом. Жоден американський корабель не був уражений.

Центральне командування США (CENTCOM) знищило цілі, що наближалися, і завдало ударів по іранських військових об’єктах, відповідальних за атаки на сили США, зокрема по місцях запуску ракет і дронів, пунктах управління та контролю, а також вузлах розвідки, спостереження і рекогносцировки.

Центральне командування США (CENTCOM) не прагне ескалації, але залишається на позиціях і готове захищати американські сили», – йдеться в офіційній заяві.

Відреагував на події і Дональд Трамп у своїй соцмережі.

“Три американські есмінці світового класу щойно дуже успішно вийшли з Ормузької протоки під вогнем. Трьом есмінцям не було завдано жодних пошкоджень, але іранські атакуючі отримали величезну шкоду. Вони були повністю знищені разом з численними невеликими човнами, які використовуються для заміни їхнього повністю обезголовленого флоту. Ці човни швидко та ефективно пішли на дно моря.

По наших есмінцях були випущені ракети, які легко збили. Так само прилетіли дрони та згоріли в повітрі. Вони так красиво падали в океан, дуже схожі на метелика, що падає в могилу!

Нормальна країна дозволила б цим есмінцям пройти повз, але Іран — ненормальна країна. Ними керують БОЖЕВІЛЬНІ, і якби у них була можливість застосувати ядерну зброю, вони б зробили це беззаперечно. Але у них ніколи не буде такої можливості, і, так само, як ми знову їх нокаутували сьогодні, ми нокаутуємо їх набагато сильніше та набагато жорстокіше в майбутньому, якщо вони ШВИДКО не підпишуть свою Угоду!

Наші три есмінці з їхніми чудовими екіпажами тепер знову приєднаються до нашої морської блокади, яка справді є «Сталевою стіною», – написав Трамп.