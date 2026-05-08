У ніч на 8 травня жителі Ростова-на-Дону повідомляли про велику кількість вибухів та пожежу. Згідно з аналізом ASTRA кадрів очевидців, пожежа виникла у районі Західного промузла. Там розташовано багато підприємств різного спрямування, у тому числі завод «Емпілс», атакований раніше у січні 2026 року, та філія «НТЦ Радар».

«Емпілс» – один із ключових хімічних та лакофарбових заводів півдня Росії.

Акціонерне товариство «Науково-технічний центр “Радар» займається розробкою та просуванням наукомістких технологій. Основною сферою діяльності його є розробка та обслуговування комплексів спеціального призначення.