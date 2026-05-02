Компанія ДТЕК у травні спрямує фахівців в країни Близького Сходу для передачі досвіду щодо захисту енергетичних об’єктів від повітряних атак іранськими дронами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії Максима Тімченко.

“У травні наші спеціалісти відвідають Катар, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати”, – сказав він.

Тімченко додав, що також ДТЕК буде вести переговори з партнерами із Близького Сходу щодо залучення капіталу у проекти компанії в Україні.